السماح للصيدليات بإعطاء لقاح الإنفلونزا

(أنسامد) - أكتوبر 24 - روما - تم توقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد الوطني لمالكي الصيدليات الإيطاليين ورابطة الشركات والخدمات الاجتماعية العلاجية للسماح للصيادلة بإعطاء الأمصال المضادة للإنفلونزا.



وتمت الموافقة على البروتوكول الموقع بين الحكومة والاقاليم والاتحاد الوطني لمالكي الصيدليات الإيطاليين ورابطة الشركات والخدمات الاجتماعية العلاجية خلال مؤتمر الأقاليم الحكومية.



وقال رئيس إقليم موليزي، دوناتو توما، الذي ترأس مؤتمر المناطق، ورافاييل دونيني، منسق لجنة الصحة لمؤتمر المناطق ومستشار إقليم إميليا رومانيا : تم تقييم هذا الاقتراح بشكل إيجابي من قبل مؤتمر المناطق والمقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي.



وأعرب دونيني عن سعادته بالموافقة على الاقتراح الذي قدمه إلى لجنة الصحة التابعة لمؤتمر الأقاليم، موضحا أن المواطنون الذين لا يعانون من أمراض سيتمكنون من شراء اللقاح من الصيدلية وتلقيه من قبل الصيدلي نفسه. (أنسامد).



