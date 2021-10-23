الصحة : 3882 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19 في إيطاليا

(أنسامد) - أكتوبر 23 - روما - قالت وزارة الصحة يوم أمس الجمعة إن هناك 3882 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19 في إيطاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، و 39 وفاه أخرى للفيروس. وذلك بالمقارنة مع 3794 حالة جديدة و 36 وفاه أخرى الخميس.



تم إجراء حوالي 487218 اختبارًا إضافيًا ، مقارنة بـ 574671 يوم الخميس.



ارتفع معدل الإيجابية من 0.66٪ إلى 0.8٪.



انخفضت حالات العناية المركزة بمقدار 13 حالة ، وارتفع عدد حالات دخول المستشفى إلى أربعة.



الموجبة الحالية هي 73729 ، بانخفاض 21 يوم الخميس.



وبلغ عدد المتعافين 4528.065 بزيادة 3861 يوم الخميس.



وبلغت حصيلة الحالات منذ بداية الوباء 4،733،557 ، وعدد اوفيات 131،763. (أنسامد).



