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جمال و صحة - صحة
الصحة : 3882 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19 في إيطاليا
خلال الـ 24 ساعة الماضية
    (أنسامد) - أكتوبر 23 - روما - قالت وزارة الصحة يوم أمس الجمعة إن هناك 3882 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19 في إيطاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، و 39 وفاه أخرى للفيروس. وذلك بالمقارنة مع 3794 حالة جديدة و 36 وفاه أخرى الخميس.

    تم إجراء حوالي 487218 اختبارًا إضافيًا ، مقارنة بـ 574671 يوم الخميس.

    ارتفع معدل الإيجابية من 0.66٪ إلى 0.8٪.

    انخفضت حالات العناية المركزة بمقدار 13 حالة ، وارتفع عدد حالات دخول المستشفى إلى أربعة.

    الموجبة الحالية هي 73729 ، بانخفاض 21 يوم الخميس.

    وبلغ عدد المتعافين 4528.065 بزيادة 3861 يوم الخميس.

    وبلغت حصيلة الحالات منذ بداية الوباء 4،733،557 ، وعدد اوفيات 131،763. (أنسامد).

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