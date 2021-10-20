سرطان الثدي تقديم نفس العلاج للنساء في جميع أنحاء العالم

(أنسامد) - أكتوبر 20 - روما - مع الموافقة على الإرشادات الدولية الجديدة ، يمكن لمرضى سرطان الثدي الآن الحصول على أفضل علاج في أي مكان في العالم لنوع السرطان الذي يعانون منه: ,وهو ما يعتبر"ثورة للأطباء و للنساء".



تشمل المؤشرات العالمية لدليل الممارسة السريرية جميع التطورات الرئيسية في السنوات الأخيرة ، وتقدم صورة شاملة في الإدارة المتقدمة لسرطان الثدي.



تم تطوير الوثيقة من قبل مجموعة من 28 من الخبراء في هذا المجال ، وتتحدث الوثيقة أيضًا باللغة الإيطالية: التوقيع الأول هو في الواقع من قبل أليساندرا جيناري ، أستاذة علم الأورام في قسم الطب التحويلي بجامعة إيسترن بيدمونت في نوفارا ، إلى جانب ذلك من اختصاصية الأورام نادية هاربيك من جامعة ميونيخ تم تصميم النص لاستكمال أحدث البيانات التي قد تغير الممارسة من خلال تقديم توصيات متدرجة لخيارات العلاج المختلفة بناءً على مستويات الأدلة المتاحة لدعمها. (أنسامد).



