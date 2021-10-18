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جمال و صحة - صحة
إيطاليا:العلاج الجيني يعيد نظر 10 أطفال
    (أنسامد) - أكتوبر 18 - روما - إستعاد عشرة أطفال من مناطق مختلفة من وسط وشمال إيطاليا بصرهم بفضل العلاج الجيني الأول ، نوفارتيس فورتيجين نيبارفوفيك ، لضمور الشبكية الوراثي ، الذي تم إجراؤه في مستشفى أتينيو فانفيتيلي في نابولي ، حسبما ذكرت المصادر يوم الإثنين.

    يعالج العلاج ، الذي تمت الموافقة عليه وسداد تكاليفه في إيطاليا ، شكلاً نادرا من ضمور الشبكية الوراثي ، المرتبط بطفرات في كلتا نسختين من جين RPE65 ، وبدأ العلاج منذ حوالي 15 عامً ، مع اختبار المرحلة الأولى من خلال التعاون بين جامعة مستشفى أتينيو فانفيتيلي ومؤسسة ومستشفى الأطفال في فيلادلفيا. (أنسامد).

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