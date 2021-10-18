إيطاليا:العلاج الجيني يعيد نظر 10 أطفال

(أنسامد) - أكتوبر 18 - روما - إستعاد عشرة أطفال من مناطق
مختلفة من وسط وشمال إيطاليا بصرهم بفضل العلاج الجيني الأول ،
نوفارتيس فورتيجين نيبارفوفيك ، لضمور الشبكية الوراثي ، الذي تم
إجراؤه في مستشفى أتينيو فانفيتيلي في نابولي ، حسبما ذكرت المصادر
يوم الإثنين.
يعالج العلاج ، الذي تمت الموافقة عليه وسداد تكاليفه في إيطاليا
، شكلاً نادرا من ضمور الشبكية الوراثي ، المرتبط بطفرات في كلتا
نسختين من جين RPE65 ، وبدأ العلاج منذ حوالي 15 عامً ، مع اختبار
المرحلة الأولى من خلال التعاون بين جامعة مستشفى أتينيو فانفيتيلي
ومؤسسة ومستشفى الأطفال في فيلادلفيا. (أنسامد).