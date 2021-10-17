إيطاليا : مسحة مجانية لمن يتلقون جرعة فيروس كورونا

(أنسامد) - أكتوبر 17 - روما - دعا الاتحاد الوطني الايطالي لمالكي الصيدليات الإيطاليين الصيدليات الايطالية لتقديم مسحات مجانية لأولئك الذين يوافقون على حجز لقاح فيروس كورونا، وذلك بهدف تشجيعهم على التطعيم ضد كورونا.



من أجل الإسراع في توسيع نطاق تغطية التطعيم للسكان، قام الاتحاد الوطني الايطالي لمالكي الصيدليات في الواقع بدعوة الصيدليات التابعة له التي توفر خدمة التطعيم للاقتراح على المواطنين الذين يطلبون مسحة مستضدية سريعة الخضوع للتطعيم والحجز في نفس الوقت.



في هذه الأيام، تمثل الزيادة في عدد الأشخاص الذين يذهبون إلى الصيدلية لإجراء مسحات سريعة من أجل الحصول على البطاقة الخضراء اللازمة للذهاب إلى مكان العمل، بالنسبة للصيدلي فرصة أخرى لدعوة المترددين للحصول على التطعيم.



بفضل مهنيته وخبرته، يمكن للصيدلي إقامة علاقة ثقة مع المواطنين، مبنية على الانصات وعلى معلومات واضحة في الوقت المناسب، مما يساعد المواطنين المتشككين على تبني موقف إيجابي تجاه التطعيم، وعدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة حول التطيعم.



لذلك دعا الاتحاد الوطني الايطالي لمالكي الصيدليات الصيدليات التابعة له للاقتراح على المواطنين الذين يطلبون مسحة مستضدية سريعة الخضوع للتطعيم. الصيدليات مدعوة لتقديم مسحات مجانية لأولئك الذين يوافقون على حجز لقاح كورونا. (أنسامد).



