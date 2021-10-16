انخفاض المناطق الإيطالية المعرضة لخطر كوفيد المعتدل من 4إلى3

(أنسامد) - أكتوبر 16 - روما - انخفضت المناطق الإيطالية المعرضة لخطر COVID المعتدل من أربع إلى ثلاث ، وفقا لتقرير أسبوعي صادر عن المعهد الصحي العالي (ISS) ووزارة الصحة يوم الجمعة.



وقال التقرير إن ماركي وموليز وفال داوستا معرضون لخطر الإصابة بالفيروس هذا الأسبوع ، مقارنة باسيليكاتا وترينتو وبولزانو وفال داوستا الأسبوع الماضي.



المناطق الثمانية عشر المتبقية هي الآن منخفضة المخاطر.



هناك منطقتان ، بولزانو وسردينيا ، لديهما تنبيه مرونة مرتبط بالخدمات الصحية المحلية.



انخفض معدل العدوى الأسبوعي من 34 لكل 100.000 ساكن الأسبوع الماضي إلى 29 هذا الأسبوع.



رقم العدوى Rt ثابت عمليا عند 0.85 ، مقارنة بـ 0.83 الأسبوع الماضي. (أنسامد).



