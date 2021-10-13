ايطاليا- سرطان الرئة..غدا ندوة رقمية

(أنسامد) - أكتوبر 13 - روما - تقام غدا في الثالثة و النصف بعد الظهر ندوة عبر الانترنت تناقش افاق مرض سرطان الرئة المسبب الاول للوفاة وثالث الاورام شيوعا في ايطاليا وكيفية تسهيل وصول المرضي الي الاختبارات التشخيصية والعلاجات المبتكرة والخدمات التي تقدمها المؤسسات.



يشارك في الحدث الرقمي: ماورو بيفوني - مدير قسم الأورام والطب الجزيئي ، المعهد العالي للصحة باولا بينيتي - عضو لجنة النظافة والصحة ، مجلس الشيوخ جورجيو كلاروتي - مسؤول سياسات الصحة ، المفوضية الأوروبية فيتو دي فيليبو - عضو لجنة الشؤون الاجتماعية ، مجلس النواب ماسيمو دي مايو .



تبحث الندوة استخدام التنميط الجينومي لتتبع المظهر الجزيئي الجيني لمختلف أشكال الورم ، مما يتيح إمكانية علاج المرضى بعلاجات شخصية ، مع تأثيرات إيجابية على مدة وجودة الحياة...



اوضحت الدراسات كيفية ان التوصيف لبعض سرطانات الرئة من خلال فحص الخلايا الكبيرة يساهم في تخفيض المصاريف مقارنة باستخدام التقنيات القياسية الاخري .



يتسبب هذا المرض في وفاة 34 الف شخص كل عام في العالم. (أنسامد).



