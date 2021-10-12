إيطاليا: مراجعة لشهادة المرور الأخضر في 2022

(أنسامد) - أكتوبر 12 - روما - تنوي إيطاليا إجراء مراجعة محتملة في عام 2022، لتطبيق الإلزام الإجباري لشهادة المرور الأخضر "كوفيد-19"، وفق اتجاهات بيانات انتشار وباء كورونا.



ومن المقرر إجراء تقييم في ديسمبر المقبل مع انتهاء حالة الطوارئ.



وأوضح وكيل وزارة الصحة، أندريا كوستا، لوكالة أنسا، أن التصاريح الخضراء لكورونا ربما يتم مراجعتها العام المقبل، بعد إعادة تقييم لتفشي الوباء مع انتهاء الطوارئي في ديسمبر المقبل.



وأوضح أنه من الممكن التوقف عن جعل إلزاميا حمل تصاريح خضراء في أماكن العمل، إذا كانت النتائج جيدة.



وشهدت إيطاليا عدة احتجاجات ضد التصاريح الخضراء، وتحولت إحدى المظاهرات في روما إلى عمليات عنف، حيث تعرض مقر نقابة العمال CGIL لعمليات نهب من قبل حشد من اليمين المتطرف، السبت الماضي.



(أنسامد).



