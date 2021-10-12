إيطاليا: مراجعة لشهادة المرور الأخضر في 2022

ايطاليا-كورونا..منحة 11.3 مليار يورو من الاتحاد الاوروبي
ليبيا..مجلس النواب يصوّت على عدد من القوانين
اجتماع وكالتا ائتمان الصادرات الإماراتية والإيطالية
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إيطاليا-ليجوريا-سافونا: فيضانات.. إغلاق المدارس والسكك الحديدية والطرق
موجة من الطقس السئ تضرب ايطاليا
الممثلة الإيطالية روزيتا سيلينتانو تتظاهر ضد استخدام بيوت الموضة لفراء الحيوانات
ايطاليا..مظاهرات لاطلاق سراح الباحث باتريك زكي المحتجز في مصر
ايطاليا-كورونا:مظاهرات للاحتجاج علي الجرين باس ..الخاصة بتلقي التطعيم
ايطاليا :مظاهرة عضوات في حزب "أكشن المحلي لدعم المرأة الأفغانية