لقاح فيروس كورونا "Jolly" يعمل في الفئران

(أنسامد) - أكتوبر 11 - روما - لقاح '' Jolly " فعال ضد أنواع
متعددة من فيروسات كورونا تم اختباره بنجاح على الفئران: في
الاختبارات المعملية الأولى ، تبين أنه يحفز إنتاج الأجسام المضادة
المعادلة ليس فقط ضد SarsCov2 (فيروس Covid-19) ، ولكن أيضا ضد
SarsCoV1 (المسؤول عن المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة ، سارس)
وثلاثة فيروسات كورونا أخرى مماثلة من الخفافيش والبانجولين. تم
نشر النتائج في مجلة الطب التجريبي من قبل باحثين من جامعة أوساكا
باليابان.
إذا تأكدت الإصابة به لدى البشر ، يمكن أن تمهد الطريق للقاح من
الجيل التالي للوقاية من أوبئة فيروس كورونا في المستقبل.
في الواقع ، اللقاحات المستخدمة حاليا ضد Covid-19 ليست واسعة
النطاق: يمكنها فقط تحفيز إنتاج الأجسام المضادة التي تتعرف على ``
رأس '' بروتين سبايك المحدد لفيروس سارسكوف 2 وليس في فيروسات
كورونا الأخرى.
للتغلب على هذه المشكلة ، قام الباحثون اليابانيون "بتغطية" بروتين
سبايك ، بحيث لا يتعرف الجهاز المناعي على "الرأس" الخاص بالفيروس
ولكن "القلب" ، والذي يظل متطابقًا تقريبًا في فيروسات كورونا
المختلفة. (أنسامد).