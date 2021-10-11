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جمال و صحة - صحة
لقاح فيروس كورونا "Jolly" يعمل في الفئران
مفيد للوقاية من الأوبئة في المستقبل
    (أنسامد) - أكتوبر 11 - روما - لقاح '' Jolly " فعال ضد أنواع متعددة من فيروسات كورونا تم اختباره بنجاح على الفئران: في الاختبارات المعملية الأولى ، تبين أنه يحفز إنتاج الأجسام المضادة المعادلة ليس فقط ضد SarsCov2 (فيروس Covid-19) ، ولكن أيضا ضد SarsCoV1 (المسؤول عن المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة ، سارس) وثلاثة فيروسات كورونا أخرى مماثلة من الخفافيش والبانجولين. تم نشر النتائج في مجلة الطب التجريبي من قبل باحثين من جامعة أوساكا باليابان.

    إذا تأكدت الإصابة به لدى البشر ، يمكن أن تمهد الطريق للقاح من الجيل التالي للوقاية من أوبئة فيروس كورونا في المستقبل.

    في الواقع ، اللقاحات المستخدمة حاليا ضد Covid-19 ليست واسعة النطاق: يمكنها فقط تحفيز إنتاج الأجسام المضادة التي تتعرف على `` رأس '' بروتين سبايك المحدد لفيروس سارسكوف 2 وليس في فيروسات كورونا الأخرى.

    للتغلب على هذه المشكلة ، قام الباحثون اليابانيون "بتغطية" بروتين سبايك ، بحيث لا يتعرف الجهاز المناعي على "الرأس" الخاص بالفيروس ولكن "القلب" ، والذي يظل متطابقًا تقريبًا في فيروسات كورونا المختلفة. (أنسامد).

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