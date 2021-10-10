ايطاليا : 40% من المصابين بداء السكري لم يخضعوا لفحوصات

(أنسامد) - أكتوبر 10 - روما - كشفت دراسة مسحية إيطالية أن 40% من المواطنين المصابين بداء السكري أوقفوا زيارات الأخصائيين لفترات تتراوح بين 4 أشهر وسنة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا في البلاد.



ووفقا للدراسة، واجه أكثر من نصفهم تعليقا للخدمات التي تقدمها مراكز مرض السكري، والتي تجاوزت فترة الإغلاق بسبب إغلاق البلاد نظرا لتفشي كورونا.



ما يقرب من 9 من كل 10 أشخاص مصابين بمرض السكري يدفعون من مالهم الخاص للحصول على خدمات التحاليل والأشعة. في إيطاليا، يتراوح عدد مرضى السكري بين 3.4 و 4 ملايين شخص.



يستند المسح إلى 7096 استبيانًا مكتملًا (من مرضى السكري ومقدمي الرعاية والمهنيين الصحيين). قال 46% ممن شملتهم الدراسة إنهم لجأوا لمراكز علاج مرض السكري مرة واحدة فقط في عام 2020، بينما ذهب 28% إلى جناح بالمستشفى يتعامل أيضًا مع مرض السكري. (أنسامد).



