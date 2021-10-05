ايطاليا-مؤتمر: دور البيئة والرضاعة الطبيعية في النمو

(أنسامد) - أكتوبر 5 - روما - يفتتح البروفيسور ارنستو يورجيو مستشار منظمة الصحة العالمية لصحة الطفل اليوم مؤتمرا حول دور البيئة والرضاعة الطبيعية في النمو بمناسبة الدورة 29 للاسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية تحت رعاية منظمة الصحة العالمية واليونسيف والذي تراسه بلدية انكون 2022-2023 .



ويهدف المؤتمر لتنشيط الاهتمام العالمي بتاثير الممارسات الغذائية علي حياة و نمو الرضع و الصغار و يتوجه الي الاطباء و الامهات و الاباء لمعرفة اهمية الرضاعة الطبيعية.



كما تقام غدا ندوة اونلاين لنفس الهدف لتوعية المسئوليت عت صحة الاطفال و الرضع ينضم للحدث الشبكة الايطالية " المدن -صحة- منظمة الصحة العالمية" وهي جمعية للبلديات تاسست عام 1995 باسم مشروع المدن الصحية وهي مبادرة لمنظمة الصحة العالمية لعم السياسات لدعم السياسات الصحية المحلية.. و تهدف البلديات المرتبظة - اكثر من 70 بلدية - الي بناء مسار مشترك لجمع و تحليل ونشر ممارسات تعزيز الصحة (أنسامد).



