إيطاليا ستكون بأمان من الوباء بعد تلقيح 90% من مواطنيها

(أنسامد) - أكتوبر 4 - روما - قال مدير معهد ماريو نيجري للأبحاث الدوائية في مدينة ميلانو الإيطالية، جوزيبي ريموتسي، إن بلاده ستتمكن من التحلى بالهدوء والشعور بالأمان عندما تقترب من تطعيم 90 في المائة من السكان ضد كوفيد 19، بمن يشمل الشباب والأطفال.



وفي تقييمه للوضع الوبائي في إيطاليا، قال إن الأمور تسير بشكل جيد في الوقت الحالي، إلا أنه مع انتشار متلازمة "كوف- سارس-2" (متلازمة تنفسية حادة تصاحب الإصابة بفيروس كورونا)، يمكن توقع أي شيء.



وأضاف أنه يجب توخي الحذر عند محاولة إعطاء موعد دقيق لنهاية الوباء، لأنه طالما لم يخضع الفيروس للسيطرة بعد، فلا يمكن التكهن، مشيرًا إلى أنه لم يتم القضاء تمامًا على الأمراض الفيروسية سوى مرتين فقط في التاريخ، وهما الجدري والطاعون البقري، وفي كلتا الحالتين كان هناك تطعيم مكثف في جميع أنحاء العالم.



وخلص الطبيب الإيطالي إلى أنه يجب إدراك أن الفيروس لا يزال معنا والوباء لم ينته بعد، ولن يحدث ذلك إلا عند تطعيم الجميع في كل دولة في العالم، حتى الأطفال، لأن بإمكانهم حمل ونقل الفيروس.



(أنسامد).



