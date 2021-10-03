ارتفاع فعالية التطعيم الكامل ضد كورونا

(أنسامد) - أكتوبر 3 - روما - كشف تقرير المراقبة الموسع الصادر عن المعهد العالي للصحة في إيطاليا أن فعالية التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا المستجد مرتفعة للغاية.



وتبلغ فعالية التطعيم الكامل ضد كورونا في الوقاية من العدوى 77.2%، وفي تجنب الذهاب للمستشفيات 92.6% وفي تجنب الدخول في وحدات العناية المركزة وتجنب حالات الوفاة 94.9%.



عند تحليل عدد حالات كورونا في وحدات العناية المركزة وأعداد الوفيات بين الاشخاص الأكبر من 80 عامًا، لوحظ أنه في آخر 30 يومًا، انخفض عدد الاشخاص في وحدات العناية المركزة الذين تلقوا تطعيما كاملا 11 مرة مقارنة بأولئك الذين لم يتم تطعيمهم، فيما كان معدل الوفيات اعلى 13 مرة مقارنة بغير الملقحين. (أنسامد).



