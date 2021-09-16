الاحتفال 19 سبتمبر باليوم الوطني لمرض التصلب الجانبي الضموري

(أنسامد) - سبتمبر 16 - روما - تحتفل ايطاليا في 19 سبتمبر
القادم باليوم الوطني لمرض التصلب الجانبي الضموري حيث سيتم
استعراض أحدث التطورات في البحث العلمي والعلاجات المستقبلية
المحتملة ضد التصلب الجانبي الضموري (ALS) ، وهو مرض عصبي خطير ،
ولكن أيضًا حالة الرعاية الاجتماعية والصحية الاجتماعية ، ودور
التطوع والقضايا التي لا تزال إشكالية لتولي مسؤولية هذه المرضى...
وهي مسائل تمت مناقشتها مع جمعية التصلب الجانبي الضموري
الإيطالية (Aisla) .
علي هامش الاحتفال ستتم مناقشة كل ما يتعلق بالمرض مثل العثور على
علاج نهائي لمرض التصلب الجانبي الضموري وهو مرض خطير للغاية
ومسبب للإعاقة ويصيب 6 آلاف شخص في إيطاليا. سيكون هذا هو الخيط
المشترك لليوم الوطني الرابع عشر لـ ALS ، الأحد 19 سبتمبر.
ستضأ المعالم الرئيسية للمدن الإيطالية ، من Mole Antonelliana في
تورين إلى القصر الملكي في Caserta باللون الأخضر لزيادة الوعي
بالمرض خلال عطلة نهاية الأسبوع وفي الساحات سيكون من الممكن
المساهمة في أنشطة Aisla ، الرابطة الإيطالية لمرض التصلب الجانبي
الضموري وللبحث عن طريق شراء زجاجات باربيرا Docg مقابل مساهمة
قدرها 10 يورو. يتركز الاهتمام بالتحديد على البحث ، حيث تشير اخر
الابحاث الي أن العلاج الجيني يمكن أن يظهر أيضًا لعلاج هذه
الحالة المرضية. (أنسامد).