إيطاليا : تجاوز عدد وفيات كوفيد 130 ألف شخص

(أنسامد) - سبتمبر 14 - روما - قالت وزارة الصحة ، الثلاثاء ، إن إيطاليا سجلت 4021 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19 في فترة الـ 24 ساعة الماضية وتوفي 72 مصابًا بفيروس كورونا هنا في ذلك الوقت.



ونتيجة لذلك ، تجاوزت حصيلة وفيات كوفيد -19 في إيطاليا 130 ألفًا لتصل إلى 130.027.



وأبلغت الوزارة يوم الاثنين عن 2800 حالة إصابة جديدة بكوفيد و 36 حالة وفاة.



وأضافت إنه تم إجراء 318،593 اختبارًا لـ COVID في الـ 24 ساعة الماضية ، ارتفاعًا من 120،045 يوم الاثنين.وبلغ معدل الإيجابية 1.3٪ انخفاضًا من 2.3٪ يوم الاثنين.



وأشارت الوزارة إن 554 مصابا بكوفيد يتلقون العلاج في العناية المركزة في إيطاليا ، أي أقل بتسع مرات من يوم الاثنين و إن 4165 مريضا بفيروس كورونا موجودون في أجنحة المستشفيات العادية ، بانخفاض 35 في اليوم. (أنسامد).



