إيطاليا : تجاوز عدد وفيات كوفيد 130 ألف شخص

(أنسامد) - سبتمبر 14 - روما - قالت وزارة الصحة ، الثلاثاء ،
إن إيطاليا سجلت 4021 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19 في فترة الـ 24
ساعة الماضية وتوفي 72 مصابًا بفيروس كورونا هنا في ذلك الوقت.
ونتيجة لذلك ، تجاوزت حصيلة وفيات كوفيد -19 في إيطاليا 130 ألفًا
لتصل إلى 130.027.
وأبلغت الوزارة يوم الاثنين عن 2800 حالة إصابة جديدة بكوفيد و 36
حالة وفاة.
وأضافت إنه تم إجراء 318،593 اختبارًا لـ COVID في الـ 24 ساعة
الماضية ، ارتفاعًا من 120،045 يوم الاثنين.وبلغ معدل الإيجابية
1.3٪ انخفاضًا من 2.3٪ يوم الاثنين.
وأشارت الوزارة إن 554 مصابا بكوفيد يتلقون العلاج في العناية
المركزة في إيطاليا ، أي أقل بتسع مرات من يوم الاثنين و إن 4165
مريضا بفيروس كورونا موجودون في أجنحة المستشفيات العادية ،
بانخفاض 35 في اليوم. (أنسامد).