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جمال و صحة - صحة
ايطاليا : تطعيم أكثر من ثلثي المواطنين بلقاح كورونا
    (أنسامد) - سبتمبر 12 - روما - صرح وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا ان الحكومة لديها قناعة أن اللقاح هو السلاح الأساسي في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، منوها أن الحكومة تضع كل طاقاتنا لزيادة عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم.

    وأضاف خلال تقديم الكتاب الأزرق لوكالة المكوس والجمارك والاحتكار : لقد وصلنا الآن إلى 73.5% من الأشخاص الذين يمكن تلقيحهم الذين حصلوا بالفعل على جرعتين، ونعمل على الوصول بهذه النسبة إلى 80% في نهاية سبتمبر.

    وتابع : يبدو لنا هذا هدفًا واقعيًا ومعقولا. سنفعل كل ما هو ضروري لتحقيق ذلك. (أنسامد).

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