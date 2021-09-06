كوفيد/19:انخفاض متوسط العمرفي إيطاليا بمقدار 1.2 عام في 2020

(أنسامد) - سبتمبر 6 - روما - كشفت وكالة الاحصاء الوطنية'يستات ISTAT في تقرير يوم الاثنين إن متوسط العمر المتوقع في إيطاليا انخفض بمقدار 1.2 سنة في 2020 ، لينخفض إلى إلى 82 وقالت وكالة الاحصاء الوطنية ان متوسط العمر المتوقع بلغ 79.7 سنة للرجال و 84.4 للنساء العام الماضي.



وأشارت إن الانخفاض كان أكبر في المناطق الأكثر تضررا من جائحة كوفيد -19 ، حيث انخفض متوسط ;;العمر المتوقع بين 4.3 و 4.5 سنوات للرجال في مقاطعات بيرغامو وكريمونا ولودي.



واضافت ISTAT إن متوسط العمر المتوقع انخفض بمقدار 3.2 سنوات للنساء في منطقة بيرغامو.



علاوة على ذلك ، تضاعفت المكالمات الموجهة إلى خط المساعدة "Telefono Amico" للأشخاص الذين يفكرون في الانتحار ثلاث مرات خلال الوباء. (أنسامد).



