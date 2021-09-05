ايطاليا : أكثر من 3.7 مليون شخص فوق الخمسين لم يتلقوا اللقاح

(أنسامد) - سبتمبر 5 - روما - تتواصل حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في ايطاليا، الا أن ما يقرب من 3 ملايين و 700 ألف شخص (3.694.858) شخص فوق سن الخمسين في إيطاليا لم يتلقوا اللقاح، وفقا للبيانات الواردة في التقرير الأسبوعي الصادر عن مفوض طوارئ فيروس كورونا.



وبحسب التقرير، في الفئة العمرية بين 50-59 عاما، بلغ عدد الأشخاص الذين لم يتلقوا أي جرعة من لقاحات كورونا 1.846.352، أي ما يعادل 19.13% من هذه الفئة العمرية.



وفي الفئة العمرية بين 60 و 69 عامًا، يوجد 1.021.269 شخصا لم يتلقوا اللقاح، أي ما يعادل 13.52% من هذه الفئة العمرية.



أما بالنسبة للفئات الأصغر سنًا، فقد تلقى 60% ممن هم دون سن 19 عامًا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا. في فئة العاملين بالمدارس والجامعات، بلغت نسبة العاملين الذين تلقوا اللقاح الأول أو جرعة واحدة 92.1%. (أنسامد).



