إيطاليا/اللقاحات:92.1٪ من المدرسين حصلوا على جرعة واحدة

(أنسامد) - سبتمبر 4 - روما - قال مفوض الطوارئ فرانشيسكو فيجليولو في تقريره الأسبوعي يوم الجمعة إن حوالي 92.1 ٪ من المعلمين الإيطاليين وغيرهم من موظفي المدارس والجامعات تلقوا جرعة واحدة على الأقل من تطعيم COVID-19 ، مشيرا أن حوالي 7.9 ٪ لم يتلقوا أي جرعة.



واشار فيجليولو إن حوالي 3.7 مليون شخص في إيطاليا فوق سن الخمسين لم يتلقوا أي تطعيم.



حذر مديرو المدارس في إيطاليا يوم الجمعة من "تهميش" الأطفال غير الملقحين من قبل زملائهم الذين يريدون خلع أقنعة الوجه.



وذكر المسؤولون يوم الجمعة إن متغير دلتا يمثل الآن ما يقرب من 100 ٪ من جميع حالات COVID الجديدة.



رفضت محكمة لاتسيو الإدارية الإقليمية (TAR) يوم الخميس التماسا من المعلمين الذين تم إيقافهم عن العمل لأنهم لم يكن لديهم جواز سفر لقاح COVID-19 Green Pass يوضح أنهم تم تحصينهم من الفيروس.



(أنسامد).



