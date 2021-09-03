خُمس الحالات المعرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب لا تتلقى علاج

(أنسامد) - سبتمبر 3 - روما - كشفت دراسة حديثة أن ما يقرب من اثنين من كل 10 مرضى معرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لا يتلقون أي علاج قادر على إعادة توازن بنية الدهون في الدم.



قدمت الدراسة خلال مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب. شارك فيها 9.606 مريضًا. وفقا للدراسة، 18.6% من أولئك الذين لديهم مخاطر عالية وعالية جدًا للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لم يتلقوا أي علاج لخفض الدهون.



وأضافت الدراسة أنه من ناحية أخرى 54.1% اتبعوا علاجا لخفض الدهون.



تؤكد نتائج البحث، وفقًا للباحثين، على الحاجة إلى مزيد من الاستخدام المكثف للعلاجات. (أنسامد).



