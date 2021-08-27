ايطاليا: ارتفاع عدد حالات كورونا الجديدة

(أنسامد) - أغسطس 27 - روما - كشفت البيانات الصادرة عن مؤسسة
"جيمبي" الايطالية للأبحاث عن زيادة طفيفة في عدد الحالات الجديدة
المصابة بفيروس كورونا بنسبة 4.3% وذلك في الفترة من 18-24 أغسطس
مقارنة بالأسبوع السابق.
استمر عدد المصابين المتواجدين في المستشفيات في الارتفاع مسجلا
زيادة بنسبة 16.2%، كما ارتفع عدد المرضى المصابين بكورونا في
وحدات العناية المركزة بنسبة 19,1%.
كما واصل عدد حالات الوفاة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا الارتفاع،
حيث تم تسجيل 345 حالة وفاة خلال الأسبوع الماضي، بمتوسط ;;49 وفاة
في اليوم مقارنة بـ 34 في الأسبوع السابق.
وكشفت بيانات مؤسسة "جيمبي" عن زيادة النسبة المئوية للحالات
الجديدة في 8 أقاليم والحالات الإيجابية في 13 منطقة. توجد 13
مقاطعة يبلغ عدد المصابين فيها أكثر من 150 حالة لكل 100000 نسمة.