ايطاليا: ارتفاع عدد حالات كورونا الجديدة

(أنسامد) - أغسطس 27 - روما - كشفت البيانات الصادرة عن مؤسسة "جيمبي" الايطالية للأبحاث عن زيادة طفيفة في عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا بنسبة 4.3% وذلك في الفترة من 18-24 أغسطس مقارنة بالأسبوع السابق.



استمر عدد المصابين المتواجدين في المستشفيات في الارتفاع مسجلا زيادة بنسبة 16.2%، كما ارتفع عدد المرضى المصابين بكورونا في وحدات العناية المركزة بنسبة 19,1%.



كما واصل عدد حالات الوفاة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا الارتفاع، حيث تم تسجيل 345 حالة وفاة خلال الأسبوع الماضي، بمتوسط ;;49 وفاة في اليوم مقارنة بـ 34 في الأسبوع السابق.



وكشفت بيانات مؤسسة "جيمبي" عن زيادة النسبة المئوية للحالات الجديدة في 8 أقاليم والحالات الإيجابية في 13 منطقة. توجد 13 مقاطعة يبلغ عدد المصابين فيها أكثر من 150 حالة لكل 100000 نسمة.



(أنسامد).



