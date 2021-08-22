تراجع معدل الاصابة بكورونا في ايطاليا

دي مايو : خطورة الوضع في أفغانستان واضحة للجميع
ليبيا : انفجار بسيارة مفخخة في مدينة زلة
الإمارات:"صحة" تفتتح 3 مراكز جديدة لخدمات كوفيد-19
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
تصريح المرور الأخضر للمسرح اليوناني في تاورمينا، مبادرة لعزيز الوصول إلى المواقع الثقافية في صقلية
مقبرة فريدة من نوعها مع جثة نصف محنطة.. اكتشاف في بومبي
اللاعبات الايطاليات في اوليمبياد طوكيو 2020
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