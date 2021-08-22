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جمال و صحة - صحة
تراجع معدل الاصابة بكورونا في ايطاليا
    (أنسامد) - أغسطس 22 - روما - انخفض معدل الاصابة بفيروس كورونا مرة أخرى في ايطاليا ليسجل 1.1 ، مقابل 1,27 في الأسبوع الماضي، وفقا لنظام المراقبة الصحية التابع للمعهد العالي للصحة ووزارة الصحة.

    يؤكد الانخفاض الجديد في معدلات الاصابة الاتجاه الذي بدأ بالفعل منذ بضعة أسابيع، والذي بلغ في 6 أغسطس 1.56.

    توجد 18 منطقة مصنفة على أنها متوسطة الخطورة فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا. تم تصنيف المناطق الثلاث المتبقية (لومبارديا وفينيتو ولاتسيو) على أنها منخفضة الخطورة. (أنسامد).

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