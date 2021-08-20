المعهد العالي للصحة : من الصعب التنبؤ باتجاه وباء كورونا

(أنسامد) - أغسطس 20 - روما - قال المعهد العالي للصحة في إيطاليا إنه من الصعب للغاية في الوقت الحالي التنبؤ باتجاه وباء فيروس كورونا المستجد.



وأضاف المعهد العالي للصحة أن هذه التنبؤات ممكنة مع الفيروسات التي يُعرف سلوكها، مثل فيروس غرب النيل، الذي ينتقل عن طريق البعوض، والذي يُعتقد على الأرجح أنه يبلغ ذروته في الصيف، أو الأنفلونزا والتي عادة ما يكون لها نفس الاتجاه كل عام.



تتطلب التوقعات - بالإضافة إلى معرفة تاريخ العوامل المسببة للممرض - معرفة جميع التطورات التي قد تؤثر على ديناميكيات الوباء في المستقبل.



بالإضافة إلى العديد من الاجراءت الأخرى، فإن اجراءات التباعد الاجتماعي التي يتم تبنيها وتغطية التطعيم التي سيتم تحقيقها تدريجياً والسلوك الفردي للمواطنين قد تكون ذات أهمية خاصة في مكافحة الوباء. (أنسامد).



