رسالة مفتوحة من الجراحين الإيطاليين : لقحوا أنفسكم

(أنسامد) - أغسطس 15 - روما - دعا الجراحون الإيطاليون في رسالة مفتوحة لكافة الايطاليين جميع المواطنين في إيطاليا لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.



وقال الجراحون في رسالتهم : نحن الجراحون قلقون من عودة ظهور هذا الوباء وإمكانية أن يعيدنا إلى تلك الفترة التي نأمل أن تكون قد انقضت. فهذا الوضع نحن أول من يتأثر به ليس على المستوى الطبي فحسب، بل أيضًا اجتماعيًا واقتصاديًا، داعين جميع المواطنين إلى التطعيم ضد فيروس كورونا.



وأضافوا : أنتم أيها المرضى دفعتم الكثير بسبب هذا الوباء، وما زلتم تدفعون الثمن. لا يوجد مرضى كورونا فحسب، بل هناك مرضى مصابون بأمراض مزمنة وحادة وأوضاع صحية متدهورة، سلب منهم الوباء الموارد والإمكانيات.



وتابع الجراحون الايطاليون في رسالتهم : يمكن أن يساعد التطعيم ضد فيروس كورونا في تقليل الضغط على أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك نظام الرعاية الصحية لدينا. (أنسامد).



