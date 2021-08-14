إيطاليا:5 مناطق باللون الأحمر على خريطة المركز الأوروبي

(أنسامد) - أغسطس 14 - روما - يوجد في إيطاليا خمس مناطق ملونة
باللون الأحمر على خريطة المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض
ومكافحتها (ECDC) حول حالة COVID-19 بعد تحديثها يوم أول امس
الخميس.
صعدت كالابريا إلى اللون الأحمر يوم الخميس ، لتنضم إلى صقلية
وسردينيا وتوسكانا وماركي.
تكون المنطقة حمراء إذا كان معدل الإخطار التراكمي لحالة COVID-19
لمدة 14 يوما يتراوح من 75 إلى 200 وكان معدل إيجابية الاختبار
لاختبارات عدوى COVID-19 هو 4٪ أو أكثر ، أو إذا كانت حالة
COVID-19 التراكمية لمدة 14 يومًا معدل الإخطار أكثر من 200 ولكنه
أقل من 500.
الحد الأقصى للمستوى على الخريطة هو درجة أعلى ، بلون أحمر داكن.
تقريبا كل ما تبقى من إيطاليا هو برتقالية منخفضة.
لكن موليزي ومقاطعة بولزانو المتمتعة بالحكم الذاتي لا تزالان في
أدنى مستوى - خضراء (أنسامد).