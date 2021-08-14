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جمال و صحة - صحة
إيطاليا:5 مناطق باللون الأحمر على خريطة المركز الأوروبي
    (أنسامد) - أغسطس 14 - روما - يوجد في إيطاليا خمس مناطق ملونة باللون الأحمر على خريطة المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) حول حالة COVID-19 بعد تحديثها يوم أول امس الخميس.

    صعدت كالابريا إلى اللون الأحمر يوم الخميس ، لتنضم إلى صقلية وسردينيا وتوسكانا وماركي.

    تكون المنطقة حمراء إذا كان معدل الإخطار التراكمي لحالة COVID-19 لمدة 14 يوما يتراوح من 75 إلى 200 وكان معدل إيجابية الاختبار لاختبارات عدوى COVID-19 هو 4٪ أو أكثر ، أو إذا كانت حالة COVID-19 التراكمية لمدة 14 يومًا معدل الإخطار أكثر من 200 ولكنه أقل من 500.

    الحد الأقصى للمستوى على الخريطة هو درجة أعلى ، بلون أحمر داكن.

    تقريبا كل ما تبقى من إيطاليا هو برتقالية منخفضة.

    لكن موليزي ومقاطعة بولزانو المتمتعة بالحكم الذاتي لا تزالان في أدنى مستوى - خضراء (أنسامد).

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