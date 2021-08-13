مستشفى سان رافاييل : نهج جديد لمحاربة سرطان الدم

(أنسامد) - أغسطس 13 - روما - اختبر الباحثون في مستشفى سان رافاييل في مدينة ميلانو الايطالية نهج تجريبي جديد لمحاربة سرطانات الدم يقوم على تعزيز الجهاز المناعي للشخص، حيث يؤدي هذا النهج إلى استراتيجية علاج مناعي جديدة لمكافحة سرطان الدم.



حددت مجموعة العمل، بتنسيق من جوليا كاسوراتي، رئيسة وحدة المناعة التجريبية بالمستشفى، نهجًا علاجيًا جديدًا لعلاج سرطانات الدم من خلال خلايا مناعية معينة مأخوذة من متبرعين أصحاء في المختبر.



وتستطيع الخلايا الليمفاوية التائية المعدلة وراثيًا مع مستقبلات الخلايا التائية التعرف على الجزيء الموجود على سطح الخلية والمرتبط بمستضد شحمي معين يظهر بشكل مفرط في الخلايا الخبيثة.



تظهر النتائج التي تم الحصول عليها في الوقت الحالي على النماذج التجريبية لسرطان الدم الحاد، كيف تم تعديل الخلايا اللمفاوية التائية للتعبير عن مستقبلات الخلايا التائية لتأخير تطور المرض، دون مهاجمة الأنسجة السليمة للمضيف. (أنسامد).



