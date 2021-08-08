ايطاليا : توفير أكثر من 71 مليون جرعة من لقاح كورونا

(أنسامد) - أغسطس 8 - روما - أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا توفير أكثر من 71 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للمواطنين منذ بداية حملة تلقيح المواطنين، وفقا للتقرير الحكومي الأسبوعي.



وأوضح التقرير أنه تم توفير 71.071.465 جرعة حتى الوقت الحالي، بزيادة قدرها 3.316.075 في الأسبوع الماضي. من ناحية أخرى ، تم تسليم 74.036.409 جرعة منذ ديسمبر الماضي.



هناك أكثر من 4.4 مليون إيطالي فوق سن الخمسين لم يحصلوا على جرعة من لقاح كورونا، وفقا للتقرير الحكومي الأسبوعي.



بناءً على بيانات التقرير، لا يزال هناك 298.591 شخصا فوق الثمانين ينتظرون الجرعة الأولى من اللقاح (6.56% من السكان). تم تطعيم ما يقرب من مليون شخص دون سن 19 عامًا ضد كوفيد، وفي الفئة العمرية 16-19 عامًا، تلقى شخص واحد من كل اثنين الجرعة الأولى. (أنسامد).



