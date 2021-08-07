كوفيد -19: 6599 إصابة جديدة في إيطاليا ، 24 حالة وفاة

(أنسامد) - أغسطس 7 - روما - قالت وزارة الصحة يوم أمس الجمعة إن إيطاليا سجلت 6599 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19 في الـ 24 ساعة الماضية وتوفي 24 مصابا بفيروس كورونا هنا في ذلك الوقت.



وهذا أقل من 7230 حالة إصابة جديدة و 27 حالة وفاة يوم الخميس.بلغ عدد الوفيات في إيطاليا بسبب COVID-19 الآن 128187.



وقالت الوزارة إن 244657 اختبارًا لـ COVID تم إجراؤها في إيطاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية وكان معدل الإيجابية 2.7 ٪.



ويقارن ذلك بمعدل إيجابي بنسبة 3.4٪ يوم الخميس ، عندما تم إجراء 212227 اختبارا وأشارت إن 277 شخصا مصابا بفيروس كورونا يخضعون للعلاج حاليا في وحدات العناية المركزة في إيطاليا ، بزيادة تسعة عن يوم الخميس.



وقالت إن 2449 مريضا بفيروس كورونا موجودون في أجنحة المستشفيات العادية في إيطاليا ، بزيادة 40 في يوم واحد. (أنسامد).



