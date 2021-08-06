إيطاليا : تباطؤ حالات الاصابة الجديدة بكورونا

(أنسامد) - أغسطس 6 - روما - تباطأ الارتفاع الأسبوعي للحالات
الجديدة المصابة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 20%، لكن
عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في المستشفيات وفي وحدات العناية
المركزة مستمر في الارتفاع مسجلا زيادة بنسبة 36.3% و 36.5% على
التوالي.
ووفقا لتقرير المراقبة الصحية حول الفترة من 28 يوليو إلى 3 أغسطس،
سجلت الحالات الجديدة 38328 مقارنة بـ 31963 في الأسبوع السابق، أي
بزيادة 19.9%، في حين سجلت الوفيات 120 مقارنة بـ 111 حالة في
الأسبوع السابق.
زاد عدد الأشخاص الذين يخضعون للعزلة المنزلية أيضًا، ليرتفع إلى
91762 مقارنة بـ 68510، بارتفاع 33.9%.
علاوة على ذلك، في جميع المناطق، باستثناء مقاطعة ترينتو ولاتسيو،
هناك زيادة بنسبة مئوية في الحالات الجديدة، بينما في 4 مقاطعات
هناك أكثر من 150 حالة لكل 100000 نسمة، وهي مناطق كالياري،
راجوزا، كالتانيسيتا ولوكا. (أنسامد).