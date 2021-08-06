إيطاليا : تباطؤ حالات الاصابة الجديدة بكورونا

(أنسامد) - أغسطس 6 - روما - تباطأ الارتفاع الأسبوعي للحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 20%، لكن عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في المستشفيات وفي وحدات العناية المركزة مستمر في الارتفاع مسجلا زيادة بنسبة 36.3% و 36.5% على التوالي.



ووفقا لتقرير المراقبة الصحية حول الفترة من 28 يوليو إلى 3 أغسطس، سجلت الحالات الجديدة 38328 مقارنة بـ 31963 في الأسبوع السابق، أي بزيادة 19.9%، في حين سجلت الوفيات 120 مقارنة بـ 111 حالة في الأسبوع السابق.



زاد عدد الأشخاص الذين يخضعون للعزلة المنزلية أيضًا، ليرتفع إلى 91762 مقارنة بـ 68510، بارتفاع 33.9%.



علاوة على ذلك، في جميع المناطق، باستثناء مقاطعة ترينتو ولاتسيو، هناك زيادة بنسبة مئوية في الحالات الجديدة، بينما في 4 مقاطعات هناك أكثر من 150 حالة لكل 100000 نسمة، وهي مناطق كالياري، راجوزا، كالتانيسيتا ولوكا. (أنسامد).



