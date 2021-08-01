ايطاليا : كوستا يؤكد أهمية تطعيم أطفال المدارس

(أنسامد) - أغسطس 1 - روما - أكد وكيل وزارة الصحة في الحكومة الإيطالية أندريا كوستا، أهمية تطيعم أطفال المدراس، وتوفير مراكز تطعيم داخل المجتمعات المدرسية.



وقال كوستا : أعتقد أنه يتعين علينا نقل اللقاحات إلى المدارس، وتوفير نقاط التطعيم داخل مجتمعاتنا المدارسية.



ودعا إلى اطلاق حملة تطعيم حقيقية داخل المدارس في الفترة من 30 أغسطس إلى 15 سبتمبر، مضيفا :أعتقد أنها أيضًا رسالة إيجابية بين الأطفال داخل المدارس.



وتابع : بالنظر إلى أن تطعيم الأصغر سنًا قد بدأ مؤخرًا، فإن 30% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 19 عامًا قد تلقوا بالفعل الجرعة الأولى من لقاح كورونا حتى الآن، مشيرا إلى أهمية التطعيم في هذه الفئات العمرية لوقف انتشار الفيروس ومنع ظهور سلالات جديدة. (أنسامد).



