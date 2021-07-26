ايطاليا..حملة توعية للوقاية من سرطان الجلد

(أنسامد) - يوليو 26 - روما - يتم الاعداد حاليا لاجراء مسابقة لاخراج فيلم قصيرحول ضرورة التعرض الصحيح لاشعة الشمس و الوقاية من رض سرطان الجلد.



هذا هو الهدف من النسخة السادسة من مسابقة Il only per friend ، والتي تشهد مشاركة المجموعة الإيطالية IMI Melanoma Intergroup ووزارة التعليم معًا في المدارس من جميع المستويات لتعزيز التعرض الصحيح للشمس والوقاية من مرض سرطان الجلد.



المسابقة ليست قاصرة فقط علي طلاب المدارس من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية ، ولكن أيضًا لدى عائلاتهم ، وذلك بفضل إنتاج أفلام قصيرة قادرة على تفسير والتعبير عن موضوعات هذه الحملة التوعوية.



"بفضل مشاركة العديد من الأطفال ، أصبحت المبادئ من الوقاية الأولية من السرطان ، وفقًا للفئات العمرية المختلفة ، من خلال توزيع كل من مواد المعلومات الورقية والرقمية ، التي توفرها IMI والمتاحة على الموقع الإلكتروني www.melanomaimi.it يجب إرسال الأفلام القصيرة في موعد لا يتجاوز أبريل 15 ، 2022 باستخدام Google Drive أو WeTransfer أو أنظمة نقل ملفات الفيديو الأخرى ، إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي: segreteria.melanomaimi@gmail.com سيتم تقييم جميع الأعمال المستلمة من قبل لجنة مكونة من ممثلين عن الوزارة والمعهد الدولي لإدارة الاتصالات والاتصالات والرسم والفنون التصويرية. (أنسامد).



