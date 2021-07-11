اللقاحات الأربعة تحمي من جميع متغيرات كورونا

(أنسامد) - يوليو 11 - روما - تؤكد الدراسات الأولية أن الدورة الكاملة للقاحات الأربعة التي تمت الموافقة عليها بالفعل تحمي من الاصابة بجميع متغيرات فيروس كورونا التي تعتبر أكثر خطورة، بينما تتراجع الفعالية التي ظهرت بعد الجرعة الأولى.



بالنسبة للعقاقير المستخدمة أو التي في مرحلة الاختبار، فلا يوجد حتى الآن دليل قاطع بشكل أو بآخر بشأنها، وفقا للمعهد الإيطالي العالي للصحة.



يضيف المعهد العالي للصحة أن بعض الدراسات تشير إلى أن بعض الأجسام المضادة وحيدة النسيلة التي في مرحلة النمو قد تفقد فعاليتها من تلقاء نفسها، لكن مزيجًا من اثنين من الأجسام المضادة يستمر في العمل. (أنسامد).



