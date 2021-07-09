ايطاليا : ارتفاع حالات كورونا بعد أسابيع من التراجع

(أنسامد) - يوليو 9 - روما - بعد أسابيع من التراجع، بدأت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا في الارتفاع مجددا.



في الأسبوع بين 30 يونيو و 6 يوليو، ارتفعت حالات الاصابة بكورونا بنسبة 5%، مقارنة بانخفاض قدره 24.2% في الحالات المسجلة في المستشفيات و 30.7% في العناية المركزة و 26.4% من الوفيات.



على وجه الخصوص، كان هناك زيادة في حالات كورونا الجديدة في 11 منطقة مقارنة بالأسبوع السابق، في حين سجلت المناطق العشر المتبقية تراجعا.



فيما يتعلق بالحالات الأسبوعية الجديدة، فقد سجلت زيادة بنسبة 5% عن الأسبوع السابق بعد 15 أسبوعًا متتاليًا من التراجع. وبدأت الوفيات، بعد الاستقرار الواضح في الأسبوع الماضي، في الانخفاض مرة أخرى، حيث استقرت عند 162 حالة وفاة في الأسبوع الماضي بمتوسط ;;23 وفاة في اليوم مقارنة بـ 31 في الأسبوع السابق. (أنسامد).



