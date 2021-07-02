Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
جمال و صحة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

جمال و صحة - صحة
ارتفاع معدل الوفيات بين الاطفال في الجنوب
    (أنسامد) - يوليو 2 - روما - يتعرض الأطفال المقيمون في الجنوب لخطر الوفاة بنسبة 50% في السنة الأولى من العمر مقارنة بالاطفال الذين يولدون في المناطق الشمالية.

    في عام 2018 وحده، على الرغم من أن الجنوب سجل نفس معدل وفيات الأطفال مثل المناطق الشمالية، كان من الممكن انقاذ 200 طفل.

    لتسليط الضوء على الفوارق العميقة، نُشرت دراسة في مجلة طب الأطفال، قدمت في المؤتمر الصحفي للجمعية الإيطالية لطب الأطفال.

    استنادًا إلى أحدث البيانات الصادرة عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء "إستات"، في الفترة من 2006-2018 كان هناك انخفاض تدريجي في وفيات الأطفال حديثي الولادة (في أول 28 يومًا من العمر) ووفيات الرضع (في السنة الأولى من العمر)، مما أدى إلى تسجيل إيطاليا أدنى مستوى في العالم. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    ايطاليا..موجة الحر الاولي..الحرارة تقل في الشمال و ترتفع في الجنوب

    ألبوم الصور