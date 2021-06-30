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جمال و صحة - صحة
الجمعية الإيطالية لطب الأطفال: يجب تطعيم الأطفال ضد كوفيد
    (أنسامد) - يونيو 30 - روما - قال أطباء الأطفال في البلاد يوم الإثنين إنه يجب تطعيم الأطفال الإيطاليين ضد كوفيد -19.

    وأضافوا إنه من بين 4.2 مليون حالة إصابة بكوفيد في إيطاليا حتى الآن ، أصيب حوالي 638 ألف شخص دون سن 19 وتوفي 26 منهم.

    حوالي 5.5 ٪ ، أو 231،338 حالة ، تتعلق بأعمار 0-9 سنوات مع 11 حالة وفاة ، و 9.6 ٪ ، أو 406460 حالة ، 10-19 سنة مع 15 حالة وفاة.

    وقالت الجمعية الإيطالية لطب الأطفال "هناك حاجة إلى تدخل لقاح عالمي شامل ، في جميع الأعمار وفي جميع دول العالم".

    لقد خرجت ضد تطعيم الأطفال الذين يعانون من حالات موجودة مسبقًا فقط ، واصفة هذا النهج بأنه "غير صالح ولا فعال (أنسامد).

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