العلاج الإشعاعي للتغلب على سرطان القولون أو البروستاتا

(أنسامد) - يونيو 27 - روما - يمكن التغلب على عودة سرطان القولون أو البروستاتا في جلسة واحدة لمدة 40 دقيقة تقريبًا، مع تركيز كمية هائلة من الإشعاع المؤين، وهو أشعة سينية عالية الطاقة، في جرعة واحدة.



أصبح ذلك ممكنًا اليوم بفضل التكنولوجيا المتطورة القادرة على تحديد الورم باستخدام صدى عالي المجال مثل العدسة المكبرة المدمجة.



تم اختبار العلاج المبتكر لأول مرة في إيطاليا في قسم العلاج الإشعاعي المتقدم في المعهد العلمي للاستشفاء والرعاية في بلدة نيغرار على مريضين تتراوح أعمارهم بين 77 و 87 عامًا خضعوا بنجاح لعملية جراحية دقيقة.



وتعتبر مستشفى المعهد العلمي للاستشفاء والرعاية في بلدة نيغرار واحدة من أكثر المراكز تقدمًا في العلاج الإشعاعي ضد السرطان.



(أنسامد).



