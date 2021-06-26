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جمال و صحة - صحة
أطفال شُفيوا من سرطان الدم بعلاج مبتكر في روما
العلاج الجيني CAR-T الرائد المستخدم في مستشفى بامبينو جيزو
    (أنسامد) - يونيو 26 - روما - شُفي ثلاثة أطفال من نوع نادر من سرطان الدم بفضل العلاج الرائد في تعديل الجينات باستخدام خلايا CAR-T في روما.

    قال الأطباء في مستشفى بامبينو جيزو إن نوع سرطان الدم الذي كانوا يعانون منه كان مقاومًا لجميع العلاجات التقليدية.

    تمت معالجتهم باستخدام نظام آلي تم تطويره كجزء من مشروع CAR-T الإيطالي (أنسامد).

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