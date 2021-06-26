أطفال شُفيوا من سرطان الدم بعلاج مبتكر في روما

(أنسامد) - يونيو 26 - روما - شُفي ثلاثة أطفال من نوع نادر من سرطان الدم بفضل العلاج الرائد في تعديل الجينات باستخدام خلايا CAR-T في روما.



قال الأطباء في مستشفى بامبينو جيزو إن نوع سرطان الدم الذي كانوا يعانون منه كان مقاومًا لجميع العلاجات التقليدية.



تمت معالجتهم باستخدام نظام آلي تم تطويره كجزء من مشروع CAR-T الإيطالي (أنسامد).



