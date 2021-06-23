ايطاليا-كوفيد: 80% من المراهقين ضاعفوا استخدامها بسبب الغلق

(أنسامد) - يونيو 23 - روما - قال 80٪ من المراهقين إنهم
استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي ، في عام الوباء ، "أكثر مما كان
عليه في الماضي" ..
وقال 76.5٪ انهم لا يغلقون هواتفهم المحمولة حتى في الليل. ومع
ذلك ، لا يبدو أن الجرعة الزائدة الاجتماعية قد زادت من التنمر
الإلكتروني. يؤكد 74٪ أنه لم يتغير شيء على هذه الجبهة ، لا للأفضل
ولا للأسوأ ، ويتحدث 6.4٪ عن زيادة النوبات في تواترها ، لكن 17٪
أفادوا بحدوث انخفاض.
الظاهرة التي تبدو أكثر خبثًا ، بالنسبة إلى استخدام الهواتف
المحمولة والشبكات الاجتماعية ، هي استخدام مبكر بشكل متزايد. في
عام 2019 ، كان 60.4٪ من المراهقين الذين تقل أعمارهم عن 11 عامًا
يمتلكون هواتف ذكية (كانت 40.9٪ في عام 2016) ، وارتفعت النسبة
اليوم إلى 78.1٪. خطاب مماثل لاستخدام الشبكات الاجتماعية من قبل
أقل من 11 عامًا: 20.5٪ في عام 2016 ؛ 34.5٪ في 2019 ؛ 41.8 في عام
2021. من بين الأكثر حداثة ، تحول تيك توك من 28.7٪ من العينة (مسح
2020) إلى 65٪ (استطلاع 2021) اي في عام واحد. (أنسامد).