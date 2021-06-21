ايطاليا ..اليوم العالمي لمكافحة التصلب الجانبي الضموري

(أنسامد) - يونيو 21 - روما - يحتفل العالم يوم 21 يونيو باليوم العالمي لمكافحة مرض التصلب الجانبي الضموري ،و قد اطلقت الجمعية الايطالية لمكافحة هذا المرض (aisla ) حملة ضخمة لجمع التبرعات بهدف مقاومة هذا المرض.



اتخذت زهرة الذرة شعارا لمكافحة التصلب الجانبي الضموري. بالنسبة لانقلاب الشمس الصيفي ليوم الاثنين 21 يونيو ، فإن الزهرة الزرقاء هي رمز اليوم العالمي لمرض التصلب الجانبي الضموري.



في إيطاليا ، يتم الترويج لهذه المبادرة من قبل جمعية Aisla التي ساعدت في تنظيم سلسلة من الأحداث في جميع أنحاء شبه الجزيرة.



تقول فولفيا ماسيميلي ، الرئيسة الوطنية لإيسلا - يلخص شعار الحملة مفهوم أن المرض لا يمكن أن يكون حاجزًا. "لتذكيرنا بأن الخوف وحده هو الذي يمكن أن يجعلنا سجناء وأن المرض لا يمكن أن يوقف أملنا ، كما انه على الرغم من الالتزام الكامل بقواعد الإبعاد ، نريد أن نستمر في البقاء إلى جانب مجتمعنا. سنفعل ذلك من خلال ماراثون طويل من المبادرات - وجهاً لوجه وافتراضي - سيشمل البلد بأكمله طوال الأسبوع ».



أطلقت Aisla مبادرة جمع التبرعات على Facebook لدعم إمكانية عيش الصيف على أكمل وجه حتى بالنسبة لأولئك الذين يعيشون مع المرض.



تم عقد مؤتمر "العلاج والأبحاث لـ ALS" حول العلاجات الخاصة بهذا المرض في مركز المؤتمرات Papa Giovanni XXIII في بيرغامو .



(أنسامد).



