الاحتفال باليوم الوطني لمكافحة اللوكيميا

(أنسامد) - يونيو 18 - روما - تحتفل إيطاليا في 21 يونيو بالنسخة السادسة عشرة من "اليوم الوطني لمكافحة اللوكيميا والأورام اللمفاوية والورم النخاعي"، الذي تروج له الجمعية الإيطالية لمكافحة سرطان الدم.



إن الاختراقات العلاجية الجديدة تفتح فرصًا جديدة لعلاج سرطانات الدم، حيث تم إحراز تقدم كبير في العشرين عامًا الماضية في مجال أمراض الدم بفضل تطوير الأدوية المستهدفة.



من خلال الابحاث، أصبح من الممكن اكتشاف الطفرات الجينية، وفي بعض الحالات (كما هو الحال في ابيضاض الدم النخاعي المزمن) ، تغير تاريخ العلاجات.



يقول ماركو فينيتي، رئيس مؤسسة Gimema Franco Mandelli ونائب رئيس الجمعية الإيطالية لمكافحة سرطان الدم : إن الأدوية المكتشفة جاءت بعد سنوات من البحث التي جعلت من الممكن اكتشاف الطفرات الجينية للخلية المريضة التي تسببت في المرض.



حدد البحث الطفرة وبدأ في صنع أدوية تستهدف الطفرة فقط، مع تجنب الخلايا الأخرى. وقد أدى ذلك إلى نتائج رائعة، أحدها هو علاج سرطان الدم النخاعي المزمن. (أنسامد).



