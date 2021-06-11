اللوكيميا دواء جديد يحسن حياة المرضى

(أنسامد) - يونيو 11 - روما - تم اكتشاف دواء جديد يحسن حياة المرضى المصابين بحالات ابيضاض الدم الليمفاوي المزمن الد دواء الجديد يتمتع بآثار إيجابية وزيادة في البقاء على قيد الحياة دون تفاقم المرض. هذا ما يظهر من النتائج النهائية للمرحلة الثالثة من دراسة Elevate-Rr التي أظهرت بقاءًا خاليًا من التقدم وأحداث رجفان أذيني أقل باستخدام أكالابروتينيب مقارنة بالعقار Ibrutinib المستخدم حاليًا.



ابيضاض الدم الليمفاوي المزمن (CLL) هو الشكل الأكثر شيوعًا لسرطان الدم لدى البالغين ، مع ما يقدر بنحو 191000 حالة جديدة في جميع أنحاء العالم. (أنسامد).



