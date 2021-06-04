ايطاليا-طب: استثمار 40 مليون في 5 سنوات في التصلب المتعدد

(أنسامد) - يونيو 4 - روما - اعلنت المؤسسة الإيطالية لمرض التصلب العصبي المتعدد انه في غضون 5 سنوات ، تم استثمار 40 مليون يورو في البحث عن التصلب المتعدد. يجري العمل على 117 مشروع بحث علمي بقيمة حوالي 16 مليون يورو و 200 باحث في العمل.



لتقييم التزام المؤسسة الإيطالية لمرض التصلب العصبي المتعدد (FISM) بدأ البث علي شبكات الانترنت الذي شهد اليوم مقارنة بممثلي المؤسسات والمرضى والأطباء ، بمناسبة الأسبوع المخصص لهذا المرض.



أبرز جائحة كوفيد -19 كيف يجب أن تشكل الأبحاث والصحة نظامًا بيئيًا فريدًا ومترابطًا لأن ما يتم استثماره في البحث اليوم يتوافق مع إمكانية العلاج وتحسين نوعية الحياة غدًا. (أنسامد).



