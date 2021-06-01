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جمال و صحة - صحة
مع انتشار الوباء 1.2 مليون مدخن إضافي في إيطاليا
    (أنسامد) - يونيو 1 - روما - أدى انتشار وباء الكورونا إلى زيادة عدد المدخنين في إيطاليا بمقدار 1.2 مليون ، سواء من السجائر "التقليدية" أو المنتجات "البديلة".

    وفقا للاحصائيات كان عدد المدخنين 21.9٪ من السكان في أبريل 2020 ، ثم أصبحوا 24٪ في نوفمبر ، ثم ارتفعوا إلى 26.2٪ في مايو 2021 ، أي 5.5 مليون رجل و 5.8 مليون امرأة مع ملاحظة ازدياد معدل التدخين بين النساء.

    بيانات دراسة أجرتها محطة الفضاء الدولية بالتعاون مع معهد ماريو نيغري وقدمت اليوم 31 مايو بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين تقول ذلك. (أنسامد).

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