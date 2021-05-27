ايطاليا-لقاح: انخفاض ملحوظ في عدد المرضي

(أنسامد) - مايو 27 - روما - في غضون 50 يومًا ، انخفضت اعداد مرضى Covid في المستشفيات والعناية المركزة. منذ ذروة 6 أبريل ، في الواقع ، انخفض عدد الأسرة المشغولة في المجال الطبي من 29337 إلى 8.557 (-70.8٪) وارتفعت تلك الموجودة في المدارس المكثفة من 3743 إلى 1323 (-64.7٪).



هذا ما ظهر من المراقبة الجديدة لمؤسسة Gimbe. يقول نينو كارتابيلوتا ، رئيس المؤسسة ، إن هذا "يرجع إلى تأثير تغطية التطعيم في الفئات العمرية الأكثر تقدمًا ، أي أن الأشخاص في عزلة منزلية ، في المتوسط ;;الأصغر سنًا ، يتناقص بشكل أبطأ".



على وجه الخصوص ، عند مقارنة بيانات الأسبوع 19-25 مايو مع البيانات السابقة ، هناك انخفاض آخر في الحالات الجديدة (30867 مقارنة بـ 43795 أي ما يعادل -29.5٪) والوفيات (1004 مقابل 1215 تساوي -17.4٪. ). كما انخفض عدد حالات الاستشفاء التي ظهرت عليها الأعراض (8.557 مقارنة بـ 11539 ، ما يعادل -25.8٪) والعناية المركزة (1323 مقابل 1689 ، أي ما يعادل -21.7٪).



للأسبوع العاشر على التوالي تستمر الحالات الأسبوعية الجديدة في الانخفاض ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض تداول الفيروس ، كما هو موثق بانخفاض النسبة الإيجابية مقارنة بالحالات التي تم اختبارها ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الانخفاض المتزايد في نشاط الاختبار "مقارنة بالأسبوع السابق ، في الواقع ، كان هناك انخفاض بنسبة 12.2٪ من الأشخاص الذين خضعوا للاختبار (-69.010) و 24.9٪ مقارنة بالأسبوعين الماضيين (-165.241).



تم تأكيد الاتجاهات نحو التناقص في جميع أنحاء البلاد وفي 8 مناطق (أبروتسو وفريولي فينيتسيا جوليا وليجوريا وموليز ومقاطعة ترينتو وسردينيا وأومبريا وفينيتو). (أنسامد).



