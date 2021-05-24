دراسة:فيروس كورونا 30 ثانية في حمام السباحة بفضل الكلور

مقتل 14 شخصا جراء سقوط مقصورة تلفريك في شمال إيطاليا
رئيس وزراء فرنسا يزور تونس
مسبار الأمل يبدأ مهمته العلمية لاستكشاف المريخ على مدى عامين
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
روما تحصل علي صفر في إختبار جمعية دعاة حماية البيئة الإيطالية " ليجامبيانتي "
مطاعم ميلانو و تورينو تقدم خدماتها في الهواء الطلق
Mole Antonelliana باللون الوردي بمناسبة الدورة 104 لجيرو إيطاليا
أعادة وضع يد التمثال الروماني الضخم الشهير للإمبراطور قسطنطين في روما بعد وصول إصبع من متحف اللوفر في باريس
فلاش موب للعاملين بمسرح لاسكالا
تخفيف قيود فيروس كورونا في تورينو