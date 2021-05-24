دراسة:فيروس كورونا 30 ثانية في حمام السباحة بفضل الكلور

(أنسامد) - مايو 24 - روما - تؤكد دراسة نرويجية علي فيروس كورونا انه يبدو أن الفيروس لا يستمر أكثر من 20-30 ثانية على سطح الماء أثناء السباحة بسبب الكلور. .



أوضح جويدو راسي ، مستشار مفوض طوارئ فيروس كورونا والمدير السابق لوكالة الأدوية الأوروبية (إيما) ، قلة مخاطر انتقال عدوى سارس-كوف -2 في حمامات السباحة.



يقول راسي انه في ضوء قدوم الصيف ، فإن أحد المخاوف هو سحب اللقاحات في الإجازة تخوفا من وجود الفيروس في مياه المسابح .



من ناحية أخرى ، من المتوقع أن تصدر أوروبا الضوء الأخضر للقاح المضاد لـ Covid للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا هذا الأسبوع.



يشرح راسي "ستتم الموافقة عليه بالتأكيد من قبل وكالة الأدوية الأوروبية وهو جزء من الركيزة الثانية للوباء ، أي وقف انتشار الفيروس". (أنسامد).



