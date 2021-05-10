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جمال و صحة - صحة
سبيرنزا:50 مليون يورو لعلاج مجاني للاكثر تضررا من الفيروس
    (أنسامد) - مايو 10 - روما - اعلن وزير الصحة الايطالي روبرتو سبيرنزا تخصيص 50 مليون يورو لمتابعة مرضى كوفيد -19 حتى عام 2023 مجانا .

    و اضاف انه "يمكن لفيروس كورونا أن يترك المرضى الذين أصيبوا به في حالة خطيرة ، عواقب حتى بعد الشفاء. ..ولهذا السبب اقترحت تخصيص 50 مليون يورو لخدمة الصحة الوطنية لتولي المسؤولية عنهم جميعًا مجانًا ، مع التشخيص والتحاليل والعلاجات للمرضى الأكثر تضررا من الفيروس حتى بعد خروجهم من المستشفى مما سيسمح لنا هذا الإجراء أيضًا ببدء المراقبة للحصول على مزيد من البيانات لإتاحتها لباحثينا ".

    و اشار الي ان النية هي تخصيص ما يقرب من 50 مليون يورو لمتابعة مرضى كوفيد -19 حتى عام 2023 ، والتي ينبغي تقسيمها إلى أكثر من 24 مليون يورو للعام الحالي ، ونحو 20 مليون يورو لعام 2022 وأقل قليلاً من 6 ملايين يورو. لعام 2023. (أنسامد).

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