سبيرنزا:50 مليون يورو لعلاج مجاني للاكثر تضررا من الفيروس

(أنسامد) - مايو 10 - روما - اعلن وزير الصحة الايطالي روبرتو
سبيرنزا تخصيص 50 مليون يورو لمتابعة مرضى كوفيد -19 حتى عام 2023
مجانا .
و اضاف انه "يمكن لفيروس كورونا أن يترك المرضى الذين أصيبوا به
في حالة خطيرة ، عواقب حتى بعد الشفاء. ..ولهذا السبب اقترحت تخصيص
50 مليون يورو لخدمة الصحة الوطنية لتولي المسؤولية عنهم جميعًا
مجانًا ، مع التشخيص والتحاليل والعلاجات للمرضى الأكثر تضررا من
الفيروس حتى بعد خروجهم من المستشفى مما سيسمح لنا هذا الإجراء
أيضًا ببدء المراقبة للحصول على مزيد من البيانات لإتاحتها
لباحثينا ".
و اشار الي ان النية هي تخصيص ما يقرب من 50 مليون يورو لمتابعة
مرضى كوفيد -19 حتى عام 2023 ، والتي ينبغي تقسيمها إلى أكثر من 24
مليون يورو للعام الحالي ، ونحو 20 مليون يورو لعام 2022 وأقل
قليلاً من 6 ملايين يورو. لعام 2023. (أنسامد).