اضاءة البلديات:الارجواني ليوم الألم العضلي الليفي

(أنسامد) - مايو 9 - روما - تتوهج اليوم البلديات والمؤسسات
الايطالية باللون الأرجواني لإلقاء الضوء على الألم العضلي الليفي
و الذي يحتفل به يوم 12 مايو اليوم العالمي لمرض غير مرئي
يعتبر هذا المرض متلازمة مؤلمة ومعيقة لم يتم التعرف عليها بعد في
إيطاليا والتي تؤثر على حوالي 3 ملايين شخص ، 90٪ من الحالات من
النساء.
تُعد إحدى المبادرات ، جنبًا إلى جنب مع Ad Maiora ، التي تطلقها
Associazione Cfu-Italia odv (اللجنة المتحدة للألم العضلي الليفي)
بمناسبة اليوم العالمي لـ `` المرض غير المرئي '' ، الذي يصادف 12
مايو.
من خلال إنتاج فيلم وثائقي Dedalus39 وإخراج Federico Liguori ،
تمت مواجهة موضوع علم الأمراض ، ولم يتم توضيح أسبابه بعد. ..فيلم
للتوعية حول هذه الحالة المرضية التي لا يحق لمرضاها بعد الحصول
على رعاية الخدمة الصحية الوطنية ،.
لى الرغم من الأعراض المسببة للإعاقة: من آلام العضلات والعظام
المنتشرة إلى التعب ،و التصلب و التنميل و الارق بالاضافة الي عدم
القدرة علي القيام بالانشطة الروتينية اليومية.
سيتم بث فيلم Docu في 9 مايو ، من الساعة 3:00 مساءً ، في بث
مباشر من صفحة Facebook ومن قناة Youtube of Cfu. (أنسامد).