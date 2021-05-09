اضاءة البلديات:الارجواني ليوم الألم العضلي الليفي

(أنسامد) - مايو 9 - روما - تتوهج اليوم البلديات والمؤسسات الايطالية باللون الأرجواني لإلقاء الضوء على الألم العضلي الليفي و الذي يحتفل به يوم 12 مايو اليوم العالمي لمرض غير مرئي يعتبر هذا المرض متلازمة مؤلمة ومعيقة لم يتم التعرف عليها بعد في إيطاليا والتي تؤثر على حوالي 3 ملايين شخص ، 90٪ من الحالات من النساء.



تُعد إحدى المبادرات ، جنبًا إلى جنب مع Ad Maiora ، التي تطلقها Associazione Cfu-Italia odv (اللجنة المتحدة للألم العضلي الليفي) بمناسبة اليوم العالمي لـ `` المرض غير المرئي '' ، الذي يصادف 12 مايو.



من خلال إنتاج فيلم وثائقي Dedalus39 وإخراج Federico Liguori ، تمت مواجهة موضوع علم الأمراض ، ولم يتم توضيح أسبابه بعد. ..فيلم للتوعية حول هذه الحالة المرضية التي لا يحق لمرضاها بعد الحصول على رعاية الخدمة الصحية الوطنية ،.



لى الرغم من الأعراض المسببة للإعاقة: من آلام العضلات والعظام المنتشرة إلى التعب ،و التصلب و التنميل و الارق بالاضافة الي عدم القدرة علي القيام بالانشطة الروتينية اليومية.



سيتم بث فيلم Docu في 9 مايو ، من الساعة 3:00 مساءً ، في بث مباشر من صفحة Facebook ومن قناة Youtube of Cfu. (أنسامد).



