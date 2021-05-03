الاتحاد الاوروبي-ايطاليا:بدء نظام إدارة شهادات كوفيد

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(أنسامد) - مايو 3 - روما - سيتم تشغيل نظام إدارة الشهادات
الرقمية الجديدة لـ Covid EU اعتبارًا من 1 يونيو بعد مرحلة
التجريب التي ستبدأ في 10 مايو مع مجموعة أولى تضم أكثر من 15 دولة
، بما في ذلك إيطاليا.
ذكرت مصادر الاتحاد الأوروبي ستكون الخطوة التالية قبل بدء نفاذ
نظام المرور الجديد هي موافقة الدول الأعضاء ، المقرر إجراؤها في
نهاية يونيو ، ولكن عند وصول توقيع مجلس الاتحاد الأوروبي ، ستكون
البنية التحتية التقنية جاهزة للعمل بكامل طاقتها .
سيسمح النظام بسهولة بمشاركة البلدان الثالثة ، التي تنوي قبول
النظام للسماح بالدخول إلى أراضيها. تشرح مصادر الاتحاد الأوروبي
هذا. ومع ذلك ، فإن الدمج في نظام المرور يجب أن يتم التصديق عليه
من خلال اتفاقية تشريعية موجودة بالفعل في حالة سويسرا ، ولكنها قد
تستغرق وقتًا قانونيًا طويلاً. (أنسامد).