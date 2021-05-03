الاتحاد الاوروبي-ايطاليا:بدء نظام إدارة شهادات كوفيد

ِِِِِِص (أنسامد) - مايو 3 - روما - سيتم تشغيل نظام إدارة الشهادات الرقمية الجديدة لـ Covid EU اعتبارًا من 1 يونيو بعد مرحلة التجريب التي ستبدأ في 10 مايو مع مجموعة أولى تضم أكثر من 15 دولة ، بما في ذلك إيطاليا.



ذكرت مصادر الاتحاد الأوروبي ستكون الخطوة التالية قبل بدء نفاذ نظام المرور الجديد هي موافقة الدول الأعضاء ، المقرر إجراؤها في نهاية يونيو ، ولكن عند وصول توقيع مجلس الاتحاد الأوروبي ، ستكون البنية التحتية التقنية جاهزة للعمل بكامل طاقتها .



سيسمح النظام بسهولة بمشاركة البلدان الثالثة ، التي تنوي قبول النظام للسماح بالدخول إلى أراضيها. تشرح مصادر الاتحاد الأوروبي هذا. ومع ذلك ، فإن الدمج في نظام المرور يجب أن يتم التصديق عليه من خلال اتفاقية تشريعية موجودة بالفعل في حالة سويسرا ، ولكنها قد تستغرق وقتًا قانونيًا طويلاً. (أنسامد).



