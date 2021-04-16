إيطاليا : أول عملية زرع قصبة هوائية في العالم لمريض كوفيد

(أنسامد) - أبريل 16 - روما - لأول مرة في العالم، تم إجراء عملية زرع قصبة هوائية كاملة بنجاح لمريض كان مصابا بفيروس كورونا، في إيطاليا ، في مستشفى (سانت أندريا) في العاصمة روما، في 3 مارس الماضي.



وتم اجراء عملية زرع القصبة الهوائية لرجل يبلغ من العمر 50 عامًا.



وهو بصحة جيدة تمامًا.



وأوضحت الطبيبة سيسيليا مينا، المتخصصة في جراحة الصدر والتي قادت العملية الجراحية أن المريض كان قادرًا على التحدث والتنفس والبلع بشكل مستقل على الفور. واستبدلت القصبة الهوائية بجزء من الشريان.



وخلال مؤتمر صحفي على الهواء، قال المريض الذي خضع للعملية الجراحية : كنت أتنفس بصعوبة. الآن خرجت على دراجتي أيضًا، ولم أجد صعوبة في التحدث. ودون أن انتبه، فقد أكلت كثيرًا. لقد تغيرت حياتي. (أنسامد).



