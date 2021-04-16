إيطاليا : أول عملية زرع قصبة هوائية في العالم لمريض كوفيد

مهاجرون:إيطاليا والمفوضية السامية يؤيدون الممرات الإنسانية
وزيرة الداخلية الإيطالية :"نعزز المبادرات المشتركة في الضيافة"
وفد تركي إلى مصر خلال أيام.. ولقاء بين وزيري الخارجية
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على مطار أربيل
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
باتريك زكي ، مجلس الشيوخ يوافق على منحه الجنسية الإيطالية
تخفيف قيود فيروس كورونا في تورينو
ايطاليا..احتفالات عيد الفصح
مخطوطات رفيعة لتعايش ثقافة القرون الوسطى ، وفن منمنمات عصر النهضة مع فن الجنة في القرن السابع عشر
ايطاليا:مظاهرات ضد العنف الهيكلي والاستقلال الاقتصادي أمام وزارة الاقتصاد
ايطاليا..اعادة فتح المقاهي و المطاعم و البارات