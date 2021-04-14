دراسة ايطالية:علاجات جديدة لسرطان القولون

(أنسامد) - أبريل 14 - روما - تؤكد دراستان نُشرتا للتو في مجلة Cancer Discovery ، من باحثين في معهد Candiolo Irccs ومن جامعة تورين اكتشاف "نقطتي ضعف" لسرطان القولون و المستقيم و الاورام التي لا تستجيب للعلاج التقليدي .



وفقا للدراستين.يمكن أيضًا توسيع العلاج المناعي ليشمل المرضى المصابين بسرطان القولون والمستقيم .



اجري البحث الأول ، بتنسيق من البروفيسور ألبرتو بارديلي ، مدير مختبر الأورام الجزيئية في Irccs Candiolo ، والذي أجراه الدكتور جيوفاني جيرمانو ، يوضح إمكانية توسيع فعالية العلاج المناعي حتى للمرضى الذين لا يستجيبون للعلاج اليوم ، وذلك بفضل العلاج المشترك لاثنين من الأدوية المناعية لا يزالان في مرحلة المختبر التجريبي.



والثاني ، نتيجة التعاون الذي تم تنسيقه أيضًا بين بارديلي والدكتورة سابرينا أرينا مع معهد ويلكوم سانجر في كامبريدج ومع معهد السرطان في أمستردام ، يفتح الطريق أمام تطوير علاجات جديدة للمرضى الذين لا يزال لديهم فرص قليلة جدًا في العلاج والشفاء .



(أنسامد).



