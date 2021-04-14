دراسة ايطالية:علاجات جديدة لسرطان القولون

(أنسامد) - أبريل 14 - روما - تؤكد دراستان نُشرتا للتو في مجلة
Cancer Discovery ، من باحثين في معهد Candiolo Irccs ومن جامعة
تورين اكتشاف "نقطتي ضعف" لسرطان القولون و المستقيم و الاورام
التي لا تستجيب للعلاج التقليدي .
وفقا للدراستين.يمكن أيضًا توسيع العلاج المناعي ليشمل المرضى
المصابين بسرطان القولون والمستقيم .
اجري البحث الأول ، بتنسيق من البروفيسور ألبرتو بارديلي ، مدير
مختبر الأورام الجزيئية في Irccs Candiolo ، والذي أجراه الدكتور
جيوفاني جيرمانو ، يوضح إمكانية توسيع فعالية العلاج المناعي حتى
للمرضى الذين لا يستجيبون للعلاج اليوم ، وذلك بفضل العلاج المشترك
لاثنين من الأدوية المناعية لا يزالان في مرحلة المختبر التجريبي.
والثاني ، نتيجة التعاون الذي تم تنسيقه أيضًا بين بارديلي
والدكتورة سابرينا أرينا مع معهد ويلكوم سانجر في كامبريدج ومع
معهد السرطان في أمستردام ، يفتح الطريق أمام تطوير علاجات جديدة
للمرضى الذين لا يزال لديهم فرص قليلة جدًا في العلاج والشفاء .