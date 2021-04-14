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جمال و صحة - صحة
دراسة ايطالية:علاجات جديدة لسرطان القولون
    (أنسامد) - أبريل 14 - روما - تؤكد دراستان نُشرتا للتو في مجلة Cancer Discovery ، من باحثين في معهد Candiolo Irccs ومن جامعة تورين اكتشاف "نقطتي ضعف" لسرطان القولون و المستقيم و الاورام التي لا تستجيب للعلاج التقليدي .

    وفقا للدراستين.يمكن أيضًا توسيع العلاج المناعي ليشمل المرضى المصابين بسرطان القولون والمستقيم .

    اجري البحث الأول ، بتنسيق من البروفيسور ألبرتو بارديلي ، مدير مختبر الأورام الجزيئية في Irccs Candiolo ، والذي أجراه الدكتور جيوفاني جيرمانو ، يوضح إمكانية توسيع فعالية العلاج المناعي حتى للمرضى الذين لا يستجيبون للعلاج اليوم ، وذلك بفضل العلاج المشترك لاثنين من الأدوية المناعية لا يزالان في مرحلة المختبر التجريبي.

    والثاني ، نتيجة التعاون الذي تم تنسيقه أيضًا بين بارديلي والدكتورة سابرينا أرينا مع معهد ويلكوم سانجر في كامبريدج ومع معهد السرطان في أمستردام ، يفتح الطريق أمام تطوير علاجات جديدة للمرضى الذين لا يزال لديهم فرص قليلة جدًا في العلاج والشفاء .

    (أنسامد).

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